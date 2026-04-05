◇プロ野球 巨人3-2DeNA(5日、東京ドーム)巨人は逆転勝利で2カード連続の勝ち越しを決定。阿部慎之助監督は、「1つひとつ積み重ねていくだけ。こういう試合をとれたのは大きい」と試合を振り返りました。試合は0-1の7回、2アウト1、3塁のチャンスで、代打・大城卓三選手が打席へ。すると、DeNA2番手の伊勢大夢投手が投じた3球目、内角のストレートを完璧にとらえ、今季初安打となる逆転の3ラン。試合をひっくり返し、阿部監督も笑