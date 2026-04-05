◇パ・リーグ日本ハム8ー2オリックス（2026年4月5日エスコンF）日本ハムの有原航平投手（33）が5日、オリックス戦（エスコンF）で先発登板。7回4安打2失点の粘投で今季初勝利、日本ハム復帰後初勝利を飾った。「本当にうれしいですし、まず一つ勝てて、ちょっとホッとしている部分はあるかなと思います」復帰後初勝利をかみしめた。3回に先制2ランを許したものの、その後は粘投。「粘っていれば何とかしてくれるだろう