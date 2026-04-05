「日本ハム８−２オリックス」（５日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ちで今季初の同一カード３連勝。同初の４連勝で貯金１とした。破壊力を増した打線が威力を発揮した。六回に２点差を追いつくと、七回には万波が左越えに勝ち越しの５号３ランを放った。チームの開幕９試合連続本塁打は、２００３年以来２３年ぶりで、球団記録に並んだ。新庄監督は開口一番「ＷＢＣのドミニカのチームに見えてきた」と、メジャー