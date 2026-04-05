フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」が４日に放送され、千原ジュニアがＭＣを務めた。劇団ひとり、ふかわりょうがゲスト出演。ひとりは、尊敬してやまないビートたけしの自叙伝「浅草キッド」の映画で監督を務めたことを聞かれると万感の思いがあふれた。映画制作に入る前に「僕はやっぱり台本を読んでもらおうと思ったんですよ。（たけしは）『いや、俺が読んだら色々言いたくなっちゃうから。いいよ、お前の好き