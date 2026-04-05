日本時間の2026年4月2日に月のフライバイを目指すオリオン宇宙船が打ち上げられました。オリオン宇宙船には4人の宇宙飛行士が搭乗しており、50年以上ぶりに月を目指すミッションに興奮した人は多いはず。そんな宇宙関連ニュースに触発されてロケットの自作を夢見た人たちに役立ちそうなソフトウェアが「OpenRocket Simulator」です。OpenRocket Simulatorhttps://openrocket.info/OpenRocket Simulatorはロケットの設計と飛行シミ