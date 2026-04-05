◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２×―１阪神（５日・マツダ）阪神・桐敷拓馬投手が、サヨナラ弾を浴びた。同点の９回に登板。先頭の坂倉は１４９キロ直球で空振り三振に抑えたが、続くモンテロに左翼席へアーチをかけられた。３日の同戦でも一発を浴びせられていた助っ人。「僕のミスです。しっかり投げきれなかったというのはミスなので。また切り替えて頑張ります」と懸命に前を向いた。