◆パ・リーグ日本ハム８―２オリックス（５日・エスコンフィールド）オリックスが今季初、日本ハムが２３年から本拠地としているエスコンフィールドでも初となる同一カード３連敗を喫した。２試合連続で７回に勝ち越し３ランを浴びた展開もキツかったが、３連戦すべて２被弾。借金１となった岸田護監督は「考えてやっているんですけどね。また改めて、立て直してやっていきたいと思っています」と懸命に前を向いた。万波に