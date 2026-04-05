◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節柏３―０横浜ＦＭ（５日・三協Ｆ柏）横浜ＦＭは敵地で柏と対戦し、ＤＦキニョーネスの一発退場が響き、０―３で完敗を喫した。前半１０分頃に横浜ＦＭのＤＦキニョーネスが自陣でボールを奪われ、柏の山内をエリア手前で倒してしまう。この時点ではノーファールだったが、ＶＡＲが介入し、オンフィールドレビューの結果、一発退場処分となった。これで柏が獲得した直接ＦＫが、今度