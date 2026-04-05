ＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」内の「名探偵津田」での演技力で話題を呼んだ女優・森山未唯が５日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）にゲスト出演。大の巨人ファンであることを明かした。この日、幼少期から足繁く球場に通ってきた生粋のＧ党であることが紹介されると「今日はちょっと…」と、その場で立ち上がった森山。この日、ゲスト出演した元巨人監督・高橋由伸