【モデルプレス＝2026/04/05】Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS?PLANET」（通称：ボイプラ2）に出演していたユメキ（YUMEKI）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】「ボイプラ2」出身イケメン、一夜限りのコラボステージ◆YUMEKI×MODYSSEY、スペシャルステージ実現ME:IやENHYPEN、ITZYなど数々の有名ア