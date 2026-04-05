【モデルプレス＝2026/04/05】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／江籠裕奈（えご・ゆうな／26）】モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4⽉18⽇開催＠東京・代々⽊第⼀体育館）のフィッティング会場に潜入。ステージで存在感を放つ出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。【写真】SKE48江籠裕奈、透けランジェリーか