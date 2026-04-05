【モデルプレス＝2026/04/05】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が4月4日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】紅白出場K-POP美女「憧れのボディライン」ウエスト大胆見せ衣装◆ウィンター、美ウエストのぞく衣装姿公開ウィンターはステージ衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。黒のタイトなショートトップスにショートパンツという、ハードな雰囲