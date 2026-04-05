「ガンダム」富野由悠季と「人工衛星」八坂哲雄が初の対談 『機動戦士ガンダム』や現在上映中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』、『Ｇのレコンギスタ』などの原作者であり、アニメーションの世界から壮大な理想を描き続けてきたアニメーション映画監督の富野由悠季氏。 宇宙という最先端分野で、ロケット・人工衛星の研究と事業の両面から現実を切り拓いてきた、株式会社QPS研究所