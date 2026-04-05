【モデルプレス＝2026/04/05】アーティストの山本彩が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。バックステージで囲み取材に応じた。【写真】32歳元NMBセンター「脚がまっすぐで綺麗」話題のショーパン姿◆山本彩、渡辺美優紀＆白間美瑠との交流明かすソロデビュー10周年を迎えた山本は「関コレ」にて、自身がセンターを務めたAKB48の楽曲「365日の紙