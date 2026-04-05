【モデルプレス＝2026/04/05】アイドルグループOnephony（ワンフォニー）の田島櫻子が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】22歳人気アイドル、色白美脚スラリ◆田島櫻子、美脚披露胸元の大きなリボンが印象的なチェック柄のミニワンピースを着こなした田島。ワンピースからは色白の美しい脚をのぞかせ、口元に指を当てたりリボンをア