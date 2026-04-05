バスケットボールB2リーグベルテックス静岡で6シーズンにわたり戦った加納誠也選手が今シーズン限りでの引退を表明しました。ベルテックス静岡のキャプテンを務める加納選手は粘り強さを武器にスリーポイントシュートを得意とし、精神的支柱としてチームをけん引してきました。37歳になる今シーズンはけがに苦しんだこともあり引退を決めたということです。（ベルテックス静岡