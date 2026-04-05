ことし2026年で41回目を迎えた「焼津みなとマラソン」。 （実況）「いまスタートしました！100人を超える大学生ランナーが一斉にスタートしています。」注目の「大学対抗ペアマラソン」は、今回初めて関東インカレとの併催となり、出場校はあわせて過去最多の42校に！各大学3人のランナーのうち、上位2人の合計タイムで順位を競う大学対抗ペアマラソン。（実況）「キピエゴがこの大きな集団、少し前に