5日午後、茨城県の常磐自動車道で警察の車両1台が横転する事故がありました。警察と消防によりますと、5日午後0時16分、「友部ジャンクション付近でバスの横転事故。ケガ人なし。火災兆候もなし」などという通報が、この車両に乗っていた警察官から消防にあったということです。横転したのは警察の大型輸送車で、警察官のみ13人が乗っていて、うち1人が軽傷で病院に搬送されたということです。この警察車両は、3車線の左側を走って