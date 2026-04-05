5日、国民民主党の党大会が開催された。【映像】玉木代表「連合におんぶに、抱っこに、肩車ではダメなので」大会後の会見で玉木代表は「連合におんぶに、抱っこに、肩車ではダメなので」と、特定の支援組織に過度に依存するだけでは国政政党としてやっていけないと述べた。国民民主党の党大会後の記者会見で記者から「地方選も含めた党勢拡大について改めて支援組織との関係をどうするのか」と問われた玉木代表は「連合さん