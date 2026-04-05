G1「第70回大阪杯」が5日、阪神競馬場で行われ、1番人気クロワデュノール（牡4＝斉藤崇、父キタサンブラック）が大外15番枠から差し切り、G1・3勝目を飾った。馬場は良に回復し、勝ちタイムは1分57秒6。大阪杯は“大外受難”のレースだった。阪神芝2000メートル（91、95年は京都）で施行されるようになった1972年以来、大外馬番が勝ったのは初めて。G1昇格後の17年以降では、18年にスワーヴリチャードが16頭立ての15番枠で勝利