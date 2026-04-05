巨人は５日、４日のＤｅＮＡ戦で緊急降板したハワードが都内の病院で画像検査を行い、チーム毒他による診察の結果、「右アキレス腱炎」と診断されたことを発表した。ハワードはＤｅＮＡ戦の四回、無死一、二塁から打席に投手の入江を迎えた。投前に転がされた犠打を一塁に送球したが、その後右膝を立てた状態でうずくまり、しばし立ち上がれず。トレーナーらがマウンドに集まった。ベンチへいったんさがったがそのまま投手交