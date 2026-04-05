【NASCAR】第7戦 クックアウト400（マーティンズビル・スピードウェイ／日本時間3月30日）【映像】予想外の珍光景（実際の様子）全米屈指の人気を誇るレースで、イエローコーションの発出タイミングに対し、ファンが騒然とする珍しい一幕があった。NASCAR（ナスカー）の第7戦。全400周で争われるレースの300周目、タイ・ディロンが乗る10号車が、突如スローダウンしていった。そのままディロンはピットへ入りたかったようだが