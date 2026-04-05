4月5日、京王アリーナTOKYOで「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」ファイナルGAME2が開催。初戦黒星を喫したトヨタ自動車アンテロープスがデンソーアイリスを下し、勝負を振り出しに戻した。 トヨタ自動車は岡本美優、オコンクウォスーザンアマカ、平下愛佳、安間志織、山本麻衣、デンソーは川井麻衣、高田真希、アニマムジャックダニエル、木村亜美、篠原華実が