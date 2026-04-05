FAカップ準々決勝が4日に開催され、アーセナルはサウサンプトン(2部)に1-2で敗れた。これで3冠の可能性が消滅。ミケル・アルテタ監督のコメントをイギリス『スカイ・スポーツ』が伝えている。アーセナルにとっては、先月22日にカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた後の最初のゲーム。この一戦でも精彩を欠き、また1つタイトルを逃した。アルテタ監督は試合後、選手たちを擁護しつつ、今季の成功のために自分