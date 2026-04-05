テレビ朝日系オシドラサタデー公式Instagramでは、4月4日からスタートしたSnow Man・宮舘涼太の主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第1話に登場するシーンについて、宮舘が自ら解説する動画を公開した。 【動画】宮舘涼太「おお！ここですね」撮影の裏側を語る ■宮舘涼太初主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』を自ら解説 オシドラサタデー公