12日に阪神競馬場で第86回（GI、芝1600m）が開催。阪神JF勝ち馬スターアニス、クイーンC勝利から臨むドリームコア、チューリップ賞3着馬アランカール、阪神JF2着馬ギャラボーグなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■軸選びは阪神JF組から 最多3勝を挙げている前走阪神JF組は、2021年にはソダシとサトノレイナスが