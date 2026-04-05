――――――――――――――――――― 4月 6日 (月) ―― ◆国内経済 ・3月輸入車販売 (10:30) ・3月車名別新車販売 (11:00) ・4月日銀地域経済報告・さくらリポート ・社民党首選再投票の開票 ◆国際経済ｅｔｃ ・中国、英国、香港、台湾、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、タイ、オ&#