球の「ITTF男女ワールドカップ」は5日、マカオで男子シングルス決勝が行われる。世界ランキング8位の松島輝空（木下グループ）は同1位の王楚欽（中国）と対戦する。今大会で強豪を次々に破り決勝進出を果たした松島。男子では日本史上初の金メダルをかけ、世界王者・王楚欽に挑む。 ■女子では16年に平野が戴冠 松島は今大会、ステージ1で連勝して決勝トーナメント進出を決めると、ラウンド16以降は強豪