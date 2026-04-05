次回のサンデーPUSHスポーツは4月12日（日）放送！サッカーW杯まであと61日！“史上最強”とも呼ばれる森保ジャパンの中で最も勢いのある選手がドイツ・マインツ所属の佐野海舟。 強さの秘密を探るべくドイツでの生活に密着取材！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：柿谷曜一朗/橋本直（銀シャリ）/丸山桂里奈■日本代表の朝は早い！練習とは思えない激しいぶつかり合いも！朝8時に出発した佐野。練習開始は11時予定だが、全体でのチーム