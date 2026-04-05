東京グレートベアーズと広島サンダーズが大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）2025-26シーズンのチャンピオンシップ（CS）進出を決めた。 4日（土）と5日（日）に行われたSVリーグ男子第20節にて、東京GBはジェイテクトSTINGS愛知を、広島THはサントリーサンバーズ大阪を相手に2連敗し、レギュラーシーズン（RS）の戦績を19勝21敗としていた。 しかし、こ