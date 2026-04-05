巨人は5日、4日のDeNA戦で右足を痛めたスペンサー・ハワード投手（29）が、東京都内の病院で画像検査を受け、チームドクターによる診察の結果、右アキレス腱炎と診断されたと発表した。代わってブライアン・マタ投手（26）が1軍合流する見込み。ハワードは4日のDeNA戦で4回に送りバントを処理して送球の際に痛め、歩いてベンチに下がった後に交代。一夜明けた5日、出場選手登録を抹消された。杉内投手チーフコーチはこの日の