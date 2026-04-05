内館牧子さんのお別れの会の祭壇＝5日午前、東京都内のホテル昨年12月に77歳で死去した脚本家で、大相撲の横綱審議委員会委員を務めた内館牧子さんのお別れの会が5日、東京都内のホテルで開かれ、親交のあった俳優や作家らが「エネルギッシュに（人生を）駆け抜けた」などと故人をしのんだ。会場には、内館さんが手がけた脚本や直筆原稿、執筆時に使われた力士の描かれた座布団など約500点が飾られた。同じ秋田県出身のジャー