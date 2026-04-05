去年の１２月に、急性左心不全のため、７７歳で亡くなった、脚本家の内館牧子さん。きょう、都内で、内館牧子さんの「想い出を語る会」が営まれ、多くの芸能関係者が集いました。 【写真を見る】【 内館牧子さん 】 「想い出を語る会」伊東四朗さん「これほどお世話になった人は、ちょっといない」石田ひかりさん「『ひらり』は私の中で『本当に大きい作品」多くの芸能関係者が集う本日行われた「内館牧子の想い出を語