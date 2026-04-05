アイドルグループ・櫻坂46が、このほど開催された『AnimeJapan 2026』（3月28日・29日、東京ビッグサイト）のアンバサダーを務め、アニプレックスステージでは、アニメ『リラックマ』〜ごゆるりAJスペシャルステージ〜に登場した。【写真複数】櫻坂46＆リラックマ＆コリラックマ…かわいいが渋滞松田里奈、森田ひかる、石森璃花、小島凪紗、谷口愛季、的野美青、そして”リラックマの大ファン”だという中嶋優月がステージに登