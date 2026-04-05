男子ゴルフのアジアツアー、インターナショナルシリーズ・ジャパンは5日、千葉県カレドニアンGC（7126ヤード、パー71）で最終ラウンドが行われ、14位で出た木下稜介は63と伸ばし、通算14アンダーの270でタイ選手と並び首位と1打差の2位だった。トラビス・スマイス（オーストラリア）が最終18番のイーグルで15アンダーとし、逆転優勝した。前日首位の今平周吾は70にとどまり、蝉川泰果、生源寺龍憲とともに11アンダーの7位。金