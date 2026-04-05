北村匠海（28）が5日、主演するフジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（13日スタート、月曜9時）制作発表会見を都内で行い、子役時代から「神だった」という神木隆之介（32）との初共演に喜びを語った。「僕は小学校3年の時からやってますが、何百というオーディションに行くなかで、神木隆之介という神、神様がいた。あこがれというか、子役という域を超えた、役者としてすでに認められた方たったので、すげぇなー、と思っ