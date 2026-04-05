IVE（アイヴ）が、5月27日にリリースする日本での4枚目アルバム「LUCID DREAM」の収録曲「Fashion」を3日、先行公開した。韓国公営放送KBSは5日「Fashionは、新しい日常と新しい自分に向き合うために1歩踏み出すメッセージを込めた曲。IVE特有のポジティブなエネルギーを基盤に、雰囲気を転換させる低いトーンから軽快さを加えるしっかりした高音まで、メンバーの多彩なボーカルが融合し、楽曲の完成度を高めた」と報じた。同曲は