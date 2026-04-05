日本ハムがピンチの芽を摘んだ連係プレーとは新庄剛志監督率いる日本ハムが、守備で敢行した“秘策”にファンが驚いている。「鉄壁すぎる」「こんな猛チャージ見たことない」とコメントが寄せられた。5日に本拠地エスコンフィールドで行われたオリックス戦、2点を追う4回に、無死一、二塁のピンチを背負った。オリックスは1ストライクから送りバントを選び、打席の野口が三塁線に転がしたものの、一塁手と三塁手が前に猛ダッシ