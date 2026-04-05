中日が５日のヤクルト戦（神宮）に５―７で逆転負け。開幕から３カード連続負け越しで借金は今季最多タイの「５」となった。エース・高橋宏が６回までヤクルト打線を５安打無失点に抑えて５―０のリード。楽勝ムードだったはずがまさかの展開が待っていた。高橋宏は７回、遊撃・村松の失策もあって無死一、三塁のピンチを迎えると伊藤に右前適時打を許し５―１。さらに鈴木に左前打を許して無死満塁とピンチを広げると武岡に