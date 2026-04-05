北村匠海が5日、自身が主演を務める月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の制作発表会に出席。今作で初共演となる神木隆之介を「神様」と崇めるほど憧れていたことを明かした。【写真】月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』制作発表会の様子本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野