巨人は５日、スペンサー・ハワード投手が都内の病院で画像検査を行い、チームドクターによる診察の結果「右アキレス腱（けん）炎」と診断されたと発表した。４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で先発。４回途中、バント処理をした際に右足を負傷して緊急降板し、この日出場選手登録を抹消された。杉内投手チーフコーチはハワードに代わる先発投手として「マタが来ると思います」と明言し、外国人枠の関係で開幕２軍待機となっていた