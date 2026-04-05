◆ラグビーリーグワン第１４節神戸４０―１９ＢＲ東京（５日、秩父宮ラグビー場）初のプレーオフ（ＰＯ）進出を目指すＢＲ東京は、昨季３位の神戸に１９―４０で黒星。勝ち点３６の５位で、上位６チームによるＰＯ進出圏内としているが６敗目（８勝）に、主将のＳＨ、ＴＪペレナラは「神戸は一度動き出すと難しいチーム。神戸らしく、いいスタートを切ってきた。トップチームにこういうスタートを切っていては、勝てない