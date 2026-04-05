◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人が逆転勝利で２カード連続勝ち越しを決めた。打線はＤｅＮＡの先発・石田裕の前に６回まで無得点。０―１の７回、１死から６番・増田陸が左前安打で出塁すると、代走・門脇を起用。２死一塁、８番・岸田の１ボール２ストライクから門脇がスタートし、ランエンドヒットで岸田が中前安打を放って一、三塁とした。２死一、三塁。さらに一塁走者の岸田に代走