気付けばずっと同じバッグを使っていることも。そろそろ新調したいと思っている人は、明るめカラーに注目してみて。軽やかな雰囲気で、さりげなく春ムードを演出してくれそう。今回は【LEPSIM（レプシィム）】から登場している、アイボリーの「チャーム付きボストンバッグ」と、スタッフさんのコーデをご紹介します。 春コーデになじむアイボリーボストン 【LEPSIM】「【500ml