大阪杯・Ｇ１（５日、阪神・芝２０００メートル）は、１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）がＧ１・３勝目をマークした。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が５日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。大外枠を克服して復活のＧ１制覇を飾ったのはクロワデュノール。安藤氏は「大外枠やで位置取るかと思