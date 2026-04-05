記事ポイント『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がNintendo Switch 2・PS5デジタル版で2026年4月2日に発売レトロFPS×バグ視点プレイという前代未聞の二面構造で没入感を高める設計価格4,840円（税込）・日本語対応・オフラインプレイ対応で手軽に始められる Dotemuとゲームソースエンターテインメントが発売する『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』が、Ninten
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