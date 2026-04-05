記事ポイントサイレックス・テクノロジーがNXP i.MX 95搭載の産業用エッジAI SoM「EP-200N」を発表医療・産業現場向けに長期供給性・広温度範囲対応・セキュリティを前提設計Wi-Fi 6E対応モジュールと組み合わせ、NXPプラットフォームで統一したシステム構築が可能 サイレックス・テクノロジーが、NXP Semiconductors製 i.MX 95アプリケーション・プロセッサを搭載した次世代産業用エッジAI SoM「EP-200N」を発表します。医療