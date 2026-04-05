記事ポイントALTWELLがマツノケアグループを傘下に収め、重度障がい者向け24時間訪問介護へ本格参入開業から短期間で売上5億円規模に成長した同社の採用力・情報発信力をグループ全体で活用関東全域をカバーする専門性の高い支援体制で、社会的必要性の高い領域での事業拡大を推進 ALTWELLがマツノケアグループとの株式譲渡契約を締結し、重度障がい者支援という専門性の高い領域へ事業を拡張します。マツノケアグループは開