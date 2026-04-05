記事ポイント四天王寺大学が2026年4月1日より新ロゴマークを制定「和の心」を円とSの文字で視覚化した新デザイン瑠璃紺・紺碧の2色で「学びと成長」を表現 四天王寺大学および四天王寺大学短期大学部が、2026年4月1日より「新ロゴマーク」を制定します。長年親しまれてきたロゴを刷新し、建学の精神である「和の心」をより明確に表現したデザインへと生まれ変わります。四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部「新ロゴマーク」