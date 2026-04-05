◇プロ野球巨人3-2DeNA（5日、東京ドーム）巨人の大城卓三選手が代打で3ランホームランを放ち、逆転に成功。大城選手にとっての今季初安打が、チームにも大きな勝利をもたらす一本となりました。試合は1点を追う7回、増田陸選手・岸田行倫選手がヒットで出塁し、2アウト1、3塁のチャンス。ここで大城選手が代打で出場し、3球目をとらえて逆転の3ランホームラン。7回1失点と好投をみせていた井上温大投手に勝ちをつける一発で、チ